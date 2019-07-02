İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde hedef gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fransız direktör Damien Comolli listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Fenerbahçe, iki oyuncunun transferini bitirdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri....

2 Temmuz 2019 Salı 00:56 Güncelleme: 02.07.2019 01:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





