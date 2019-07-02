İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde hedef gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fransız direktör Damien Comolli listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Fenerbahçe, iki oyuncunun transferini bitirdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri....
2 Temmuz 2019 Salı 00:56
Güncelleme: 02.07.2019 01:21
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Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.
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Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde hummalı bir çalışma içine girdi.
Alman forvet Max Kruse'yi kadrosuna katarak sükse yapan sarı-lacivertliler, genç golcü Allahyar ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Santrfor bölgesine Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i dahil etmek isteyen Fenerbahçe, Karadeniz ekibi ile pazarlık masasına oturdu.
Bu transferde Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, Rizespor'un cevabını bekliyor.