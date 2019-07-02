İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Temmuz 2019, Salı
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İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertlilerde hedef gelecek sezonun şampiyon kadrosunu kurmak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden çalışmalarda Fransız direktör Damien Comolli listedeki isimlerle görüşmelerini sürdürüyor. Buna göre Fenerbahçe, iki oyuncunun transferini bitirdi. İşte sürpriz transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika haberleri....
2 Temmuz 2019 Salı 00:56 Güncelleme: 02.07.2019 01:21
İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Geçtiğimiz sezonu taraftarlara unutturmak isteyen sarı-lacivertliler, transferde hummalı bir çalışma içine girdi.

İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Alman forvet Max Kruse'yi kadrosuna katarak sükse yapan sarı-lacivertliler, genç golcü Allahyar ile de 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Santrfor bölgesine Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç'i dahil etmek isteyen Fenerbahçe, Karadeniz ekibi ile pazarlık masasına oturdu.

İşlem tamam! Fenerbahçe transferleri bitirdi!

Bu transferde Galatasaray ile yarışan sarı-lacivertliler, Rizespor'un cevabını bekliyor.

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