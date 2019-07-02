Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse bugün İstanbul'da olacak.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde transferini açıkladığı Max Kruse, bugün İstanbul'a geliyor.



Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul'a geliyor. Instagram hesabından paylaşım yapan Alman yıldız bugün İstanbul'da olacağını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde transferi açıklanan yıldız oyuncu, bugün sarı lacivertlilerle birlikte çalışmalara başlayacak.

1 Temmuz'da topbaşı yapan ve yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de yeni transferler Allahyar Sayyadmanesh ile Murat Sağlam da çalışmalara katıldı.

İŞTE MAX KRUSE'NİN YAPTIĞI PAYLAŞIM:

TAKIMA KATILACAK

Max Kruse, bugün kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan mukaveleyi imzaladıktan sonra takımın, dün başlayan takımın yeni sezon hazırlıklarına katılacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın hemen takıma monte etmeyi ve oyun planını onun üzerine kurmayı planladığı 31 yaşındaki yıldız oyuncu, 1.5 milyon euro imza parası alacak. Sarı- lacivertli kulüp, Kruse ile senelik 2.5 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmıştı.



ERNST: PİŞMAN OLMAZ

Beşiktaş'ın eski yıldızı Fabian Ernst, Fenerbahçe'ye transfer olan vatandaşı Max Kruse'yi değerlendirdi. Kruse'nin Fenerbahçe'ye gittiği için asla pişman olmayacağını vurgulayan Ernst, "Türkiye'de iyi başlangıç yapmak önemli. Eğer Türkiye'de iyi başlangıç yapamaz ve çalışmazsanız, her şey sizin için zor olacak. İstanbul sizi öldürebilir. Ama Kruse kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olduğuna pişman olmayacak" dedi.

Kanarya'nın 31 yaşındaki yeni transferi Kruse, geçen sezon Bundesliga'da iyi bir dönem geçirdi. Werder Bremen formasıyla ligde çıktığı 32 maçın tamamında ilk 11 oynayan Kruse, 11 gol attı ve çok sayıda gole de paslarıyla katkı yaptı. Alman temsilcisiyle son 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Kruse, 32 golle mücadele etti. Genel olarak santrfor ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Kruse, 14 kez forma giydiği Almanya Milli Takımı'yla da 4 gol kaydetti.

MAX KRUSE KİMDİR?



Max Kruse, 19 Mart 1988 tarihinde Almanya'nın Reinbek kasabasında dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarda futbola başlayan Max Kruse, 2005 yılına kadar top koşturduğu Alman ekibi SC Vier-und Marschlande alt yapısından Werder Bremen alt yapısına dahil olmuştur.

2007 yılında Werder Bremen'in A takımına giren Kruse, 2009 yılında FC St. Pauli takımına bedelsiz bir şekilde transfer olmuştur. Max Kruse'nin kariyeri sırasıyla şu şekilde devam etmiştir:



2012: SC Freiburg

2013: Borussia Mönchengladbach

2015: Wolfsburg

2016: Werder Bremen

2019: Fenerbahçe

Santrafor mevkisinde forma giyen Max Kruse, ihtiyaç halinde on numara ve forvet arkasında da yer alabilmektedir.

Sol ayağına hakim olan Max Kruse, 1,80 boyundadır.