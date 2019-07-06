Fejsa Gustavo'yu bekliyor - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fejsa Gustavo'yu bekliyor

Fejsa Gustavo'yu bekliyor

Fejsa Gustavo'yu bekliyor

Emre ?Belözoğlu'nu geri alan , orta sahaya yapılacak ikinci için çalışmalarını sürdürüyor. Ön liberoda ‘daha iyisi olsun’ diyen Fenerbahçe, ’ya hafta başına kadar süre tanıdı. Sambacı istediği ücreti indirmezse Fejsa gelecek.

Ljubomir Fejsa için ile 3 milyon euro'ya el sıkışan yönetim, bu transferi hala bekletiyor. Hedef 'daha kaliteli ve kariyerli' olan 'yu almak... Ancak, Brezilyalı oyuncu yüksek uçuyor. Luiz'in menajerinin Damien Comolli ile yaptığı görüşmede yıllık 5 milyon euro istediği belirtiliyor. Comolli'nin sambacıya 'nin teklifini sunduğu ve hafta başına kadar süre verdiği gelen haberler arasında. Gustavo indirim yaparsa, Marsilya ile masaya oturulacak. Aksi halde ise tatilde olan Fejsa, 'a çağrılarak imzalar atılacak.

'nın La Provence gazetesi, Luiz Gustavo için 'nın da Marsilya'ya fiyat sorduğunu yazdı.

  1. 6.7.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fejsa Gustavo'yu bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN