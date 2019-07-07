Kosovalı oyuncu Vedat Muriç transfer haberleriyle gündeme bomba gibi düştü... Çaykur Rizespor'da forvet olarak oynayan ve başarılı futboluyla Fenerbahçe'ye 4 yıllığına transfer olan oyuncunun hayatı, futbolseverler tarafından merak ediliyor... Fenerbahçe'ye transfer haberi ile gündeme bomba gibi düşen Vedat Muriç kimdir? İşte ayrıntılar...

VEDAT MURİÇ KİMDİR?

Vedat Muriç (d. 24 Nisan 1994, Prizren),Kosovalı forvet. Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giymektedir. Oyuncu, resmi imza sonrası Fenerbahçe forması giyecek.

KARİYERİ

Muriç futbola 2005 yılında ülkesinin KF Liria takımında başladı. 2011 yılında profesyonel oldu. Bu takımda 10 maça çıktı 3 gol attı. 2013 yılında ise KS Teuta takımına transfer oldu. Bu takımda 18 maça çıktı 2 gol attı. 2014 yılında ise Besa takımına alınan oyuncu,2013-14 ara transfer döneminde Eskişehirspor'a denenmeye alındı. Sezon sonunda ise Eskişehirspor'a transfer oldu. Bu takımla hazırlık maçlarına çıkan Muriç, transfer sezonu bitmeden Ağustos 2014'te Giresunspor'a transfer oldu.

GİRESUNSPOR (2014 - 2015)

Giresunspor ile ilk maçını Antalyaspor'a karşı yaptı ve bu maça sonradan girerek takımının beraberlik golünü uzatma dakikalarında buldu. İkinci maçını Konyaspor'a karşı Türkiye Kupasında oynadı. 2-1 kazandıkları maçta 1 gol 1 asist ile maçı tamamladı. Boluspor maçında ilk kez hat trick yaptı. Daha sonra da Kayseri Erciyesspor maçında 2 gol attı. PSV ve Fulham transfer için resmi teklifte bulundu fakat kulübü Giresunspor tarafından reddedildi.

2015-2016 Sezonunda, TFF 1.Lig de 33 maçta (17 gol 3 asist) performans sergiledi. Sezon sonunda, Vedat Muriç 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

GENÇLERBİRLİĞİ (2016 - 2017)

2016-2017 Sezonunda, teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki Gençlerbirliği SK'ne 30 Mayıs 2016 tarihinde, Vedat Muriç 500 Bin € + Guido Kocer, Çağrı Bülbül ve Panajotis Dimitriadis'in bonservisleriyle Giresunspor takımına verilmesi ve bir sonraki transferinden de % 10 pay karşılığında Gençlerbirliği SK takımına transfer oldu.

Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonunda, 21 Ağustos 2016 tarihinde, Ankara 19 Mayıs stadyumunda, 1.hafta da Gençlerbirliği SK, Gaziantepsor ile karşılaştı. Maçta 64.dk.da Cosmin Matei yerine oyuna girdi. 87.dk. da Aydın Karabulut'un asistinde, golü attı. Gençlerbirliği 2-0 maçı kazandı. Vedat Muriqi süper ligdeki ilk golünü atmış oldu.

4 YILLIK ANLAŞMA!

Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile anlaşma sağladı.

Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR, VEDAT MURİÇ'İN TRANSFERİ İÇİN FENERBAHÇE KULÜBÜYLE ANLAŞTIĞINI AÇIKLADI!

Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada "Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriç'in transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir." denildi.