‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in Galatasaray'a gönül verdiği ifade edilirken, sosyal medyada oyuncunun görüntüleri paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte habere dair detaylar ve flaş görüntüler…