‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri ‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Fenerbahçe'nin 4 yıllığına kadrosuna kattığı Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç'in Galatasaray'a gönül verdiği ifade edilirken, sosyal medyada oyuncunun görüntüleri paylaşılarak Fenerbahçeli olduğu iddiaları ortaya atıldı. İşte habere dair detaylar ve flaş görüntüler…

7 Temmuz 2019 Pazar 13:27 Güncelleme: 07.07.2019 14:09
‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Transfer döneminin gündem ismi olan Vedat Muriç ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında adeta transfer savaşına dönen fakat Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in, küçükken sarı-lacivertli ekibi tuttuğu ifade ediliyor.

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Fenerbahçe'ye transfer olan Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Türkiye'de transfer gündeminin 1 numaralı ismi olmuştu.

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Fenerbahçe ile Rizespor her konuda anlaştı ancak Muriç'in Galatasaray'a gitmek istediği belirtilmişti.

‘Galatasaray’ı istiyorum’ dedi! Fenerbahçeli görüntüleri çıktı

Vedat Muriç aynı zamanda sarı-lacivertli ekiple de görüşüyor. Sarı-lacivertlilerin transferde bir adım önde olduğu belirtilmişti. Ardından Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaştı.

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