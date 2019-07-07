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07 Temmuz 2019, Pazar
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ile 4 yıllık anlaştı

Fenerbahçe Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaştı

'de ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

'de gelecek sezon şampiyonluğa oynaycak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren 'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü ile anlaşma sağladı.

Vedat Muriç Fenerbahçe'de!

Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

FENERBAHÇE'DEN ALEV PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ise bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından alev emojisi paylaştı.

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Kulübü'nden resmi açıklama gelmişti.

İşte o açıklama:

"Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir."

  1. 07.07.2019
  2. Güncelleme: 07.07.2019 14:41
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