Fenerbahçe Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynaycak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.

Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile anlaşma sağladı.

Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

FENERBAHÇE'DEN ALEV PAYLAŞIMI

Fenerbahçe ise bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından alev emojisi paylaştı.

?? — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 7 Temmuz 2019

"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI

Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama gelmişti.

İşte o açıklama:

"Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir."