Fenerbahçe Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaştı
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğa oynaycak kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer bombaları bir bir patlamaya devam ediyor.
Daha önce Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu ve Allahyar'ı kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan Kosovalı golcü Vedat Muriç ile anlaşma sağladı.
Golcü futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalanacak.
FENERBAHÇE'DEN ALEV PAYLAŞIMI
Fenerbahçe ise bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Sarı-lacivertliler Twitter hesabından alev emojisi paylaştı.
??— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 7 Temmuz 2019
"FENERBAHÇE İLE ANLAŞTIK" AÇIKLAMASI YAPILMIŞTI
Yılan hikayesine dönen Vedat Muriç transferinde flaş bir gelişme yaşanmıştı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı verdiği Kosovalı golcünün transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü'nden resmi açıklama gelmişti.
İşte o açıklama:
"Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe'yle görüşmelerini sürdürmektedir."
Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal; " Çaykur Rizespor Kulübü olarak Fenerbahçe Kulübü ile Vedat Muriqi'nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe ile görüşmelerini sürdürmektedir."— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) 7 Temmuz 2019
Saygılarımızla
Çaykur Rizespor Kulübü pic.twitter.com/hh6C6EepUO
- 07.07.2019
- Güncelleme: 07.07.2019 14:41
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Yok artık Celta
Toplam 1
Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
Toplam 1
Yorum
zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
Toplam 1
Yorum
Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Fenerbahçe Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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