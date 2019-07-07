Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer şov tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler son olarak Vedat Muriç'i resmen açıkladı. Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama gelmişti. Şimdi ise oyuncunun ne zaman geleceği ve uçak bilgileri belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...