HaberlerGaleriVe Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri
Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer şov tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler son olarak Vedat Muriç'i resmen açıkladı. Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama gelmişti. Şimdi ise oyuncunun ne zaman geleceği ve uçak bilgileri belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...
7 Temmuz 2019 Pazar 15:22
Güncelleme: 07.07.2019 15:36
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.
Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...