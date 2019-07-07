Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Temmuz 2019, Pazar
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Haberler Galeri Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezonda şampiyon olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de transfer şov tüm hızıyla sürüyor... Sarı-Lacivertliler son olarak Vedat Muriç'i resmen açıkladı. Fransız yıldız Mathieu Valbuena ile yolların ayrılması sonrası gündeme gelen Galatasaray'ın eski oyuncusu Garry Rodrigues'in transferi konusunda son dakika gelişmesi... Yeşil Burun Adalı oyuncu için resmi açıklama gelmişti. Şimdi ise oyuncunun ne zaman geleceği ve uçak bilgileri belli oldu. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri ve ayrıntılar...

7 Temmuz 2019 Pazar 15:22 Güncelleme: 07.07.2019 15:36
Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Yeni sezon için transferde fark yaratarak başarıdan başarıya koşacak bir Fenerbahçe inşa etmek isteyen sarı lacivertlilerde son dakika...

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Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Damien Comolli ve Ersun Yanal koordinasyonunda kadrosundaki hemen hemen her pozisyonu güçlendirmek isteyen sarı kanarya bombayı patlatıyor.

Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Önümüzdeki sezon için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri peş peşe geliyor...

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Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Listesinde birçok isim olan sarı-lacivertliler, yüksek bonservis bedellerinden uzak durmaya çalışıyor, transferde nokta atışı yapmayı hedefliyordu.

Ve Garry Rodrigues için son dakika! Ödenecek rakam ve uçuş bilgileri belli oldu | Son dakika transfer haberleri

Bu anlamda ligi de tanıması ve ihtiyaç noktasında aranan isim olması bakımından Garry Rodrigues transfer listesine alınmıştı.

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