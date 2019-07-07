Fenerbahçe Vedat Muriç transferini böyle duyurdu!
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Vedat Muriç Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. 25 yaşındaki golcü ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Sarı lacivertliler Vedat Muriç transferini bu video ile duyurdu.
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