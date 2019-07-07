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Fenerbahçe'nin çok sürpriz transferi! Böyle duyurdular ve para da açıklandı... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan sarı lacivertli takım gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için yoğun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar'ın ardından yeni isimlerin açıklanması da an meselesi. Bu isimler arasında Kolarov ve Rodrigues de bulunuyor ancak Sırp basını bombayı patlattı. Daha önce hiç gündeme gelmeyen bu ismin transfer bedeli de açıklandı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transferin ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış haberler)
7 Temmuz 2019 Pazar 10:33
Güncelleme: 07.07.2019 10:40
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Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken taraftar yeni isimlerin açıklanmasını heyecanla bekliyor.
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Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda son derece hummalı şekilde devam eden sarı lacivertlilerde flaş bir transfer gelişmesi yaşandı...
Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre devam eden transfer çalışmalarında sportif direktör Damien Comolli başrolü oynuyor.
Hedefteki isimlerle bir bir temas kuran Fransız futbol adamı, transferleri bir bir bitiriyor.
Önümüzdeki sezon Türkiye Kupası ve Süper Lig'de zirveye oynayacak iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertliler rotasyonu bol ve geniş bir kadro kurmak istiyor.