Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan sarı lacivertli takım gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için yoğun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu, Murat Sağlam, Max Kruse ve Allahyar'ın ardından yeni isimlerin açıklanması da an meselesi. Bu isimler arasında Kolarov ve Rodrigues de bulunuyor ancak Sırp basını bombayı patlattı. Daha önce hiç gündeme gelmeyen bu ismin transfer bedeli de açıklandı. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika transferin ayrıntıları... (fotomac.com.tr / Dış haberler)