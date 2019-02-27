Tjaronn Chery: Beşiktaş maçını kazanabiliriz
27 Şubat 2019, Çarşamba
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: maçını kazanabiliriz

Tjaronn Chery: Beşiktaş maçını kazanabiliriz

, " maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce 'yi 2 kere mağlup ettik" dedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Hollandalı , sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabı üzerinden taraftarların sorularını yanıtladı. 'de cumartesi günü ile iç sahada karşılaşacakları içn şansı olduklarını belirten Chery, "Beşiktaş maçını kazanabileceğimizi düşünüyorum. 'yi 2 kere yendik. Evimizdeki son maçta 'yi yendik. Beşiktaş maçını evimizde oynayacağımız için de oldukça şanslıyız. Taraftarımıza mesajım; maça mutlaka gelmeleri ve bizi desteklemeleri yönünde. Maç boyunca iyi desteklemeleri gerekiyor. Bu takım için mükemmel olur" diye konuştu.

Sezon sonuna Kayserispor'da kalıp kalmayacağı ile ilgili de konuşan tecrübeli futbolcu, "'de mutluyum ama şuan kalmakla ilgili bir şey söyleyemem. Çünkü sezon bittikten sonra kulübüyle 6 aylık kontratım olacak. Eğer anlaşırlarsa neden olmasın" şeklinde konuştu.
Kayseri mutfağı hakkında gelen soru üzerine Tjaronn Chery, "Kayseri'nin yemekleri gerçekten güzel. Mantı çok lezzetli, et yemeklerinin her türlüsünü seviyorum, ayrıca sucuk çok güzel" ifadelerini kullandı.

Kayseri'ye alışma sürecinde hiçbir sıkıntı yaşamadığını anlatan Chery, "Benim için çok kolay oldu. Çünkü daha önce Deniz Türüç ve Bilal Başacıkoğluyla tanışıyordum. Onlar bana sürekli yol gösterdi, adaptasyon sürecim hızlandı. Stadyumdaki ilk hislerim çok güzeldi. Her oynadığımız maçta taraftarlar bize ayrı bir güç veriyor. Onlara teşekkür etmek isterim" şeklinde konuştu.

"ROL MODELİM RONALDİNHO"
'nın efsane 10 numarası Ronaldinho'yu kendisine örnek aldığını söyleyen Chery, "Rol modelim Ronaldinho. oynarken gerçekten tadını çıkarıyordu. Aynı zamanda 'i de çok beğeniyorum. Gerçekten çok iyi bir futbolcu" diye yanıt verdi.
Hayalinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen Tjaronn Chery, gol hedefi ile ilgili gelen soruya ise, şu şekilde yanıt verdi: "Şuan 7 golüm var, sorduğunuz için cevaplıyorum. Normalde bir gol hedefim yok ama sezon sonu 10 golden fazla atmış olmayı isterim." dedi.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 14:39
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