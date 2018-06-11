Jorquera Kayseri’ye – Fotomaç – 11 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Jorquera ’ye

    Jorquera <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’ye
    çalışmalarını önderliğinde yürüten , bonservisi elinde olan Şili'li yıldız ile görüşüyor. Sağlam'ın ve 'da birlikte çalıştığı tecrübeli orta sahanın da tekilfe sıcak baktığı öğrenildi. Jorquera, 'da 57 maçta, 13 gol, 6 asistle oynadı.
    1. 11.6.2018
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