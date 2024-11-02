Yenmek zorundayız

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Uğurlu, "Samsunspor karşısında aldığımız 4-1'lik yenilgi sonrasında böyle bir önemli maça, büyük maça hazırlanmak kolay değil. Ama Beşiktaş maçının önemini, hedeflerimizi biliyoruz. Tamamen Beşiktaş maçına odaklandık. Olabildiğince iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Bizim için çok önemli bir maç. Her maç çok önemli ama bu geçişler çok önem kazanıyor kendi sahanızda kaybettikten sonra yukarıya doğru çıkmak için. Bunu telafi etmeniz gerekiyor. Beşiktaş maçı da olsa deplasmanda da olsa kazanmak zorunda olduğumuz bir maç" diye iddialı konuştu.