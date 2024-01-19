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TRANSFER HABERLERİ | Oğulcan Çağlayan Kasımpaşa’da!

Kasımpaşa, Gaziantep FK ile yollarını ayıran 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan’ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 16:05
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TRANSFER HABERLERİ | Oğulcan Çağlayan Kasımpaşa’da!

İKasımpaşa, Gaziantep FK ile yollarını ayıran 27 yaşındaki futbolcu Oğulcan Çağlayan'ı 2.5 yıllığına kadrosuna kattı.

Gaziantep FK ile yollarını ayıran Oğulcan Çağlayan, Kasımpaşa ile anlaştı. İstanbul ekibi, 27 yaşındaki futbolcu ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Daha önce Süper Lig'de Gaziantep, Kayserispor, Kayseri Erciyesspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'da toplam 140 maça çıkan Oğulcan, 14 kez gol sevinci yaşadı.

Sezonun ilk yarısını Gaziantep FK'da geçiren Oğulcan Çağlayan, ligde 7 mücadelede top koştururken, gol ya da asist yapamadı.

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