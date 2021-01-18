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Kasımpaşa - Erzurumspor MAÇI CANLI

'in 19. haftasında Kasımpaşa sahasında . Erzurumspor'u konuk ediyor. İki ekipte mutlak 3 puan için sahada. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Kasımpaşa Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2021 Pazartesi 18:54
Kasımpaşa - BB Erzurumspor MAÇI CANLI

'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kasımpaşa ile . Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: , , , , Hadergjonaj, , , , , Thelin, Hodzic

BB Erzurumspor: , , , Teikeu, Schwechlen, , Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

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