Kasımpaşa - BB Erzurumspor MAÇI CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 19. hafta maçında Kasımpaşa ile BB. Erzurumspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Kasımpaşa - BB. Erzurumspor maçı beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

KASIMPAŞA - BB. ERZURUMSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Evren Eren Elmalı, Brecka, Luckassen, Hadergjonaj, Yusuf Erdoğan, Varga, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Thelin, Hodzic

BB Erzurumspor: Szumski, Murat, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Aatif, Cenk Ahmet, Emrah Başsan, Ricardo Gomes

