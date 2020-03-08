Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk etti. İki takım için de kritik önem taşıyan karşılaşmayı ev sahibi takım Koita, Sarlija, Ndongala, Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan'ın attığı gollerle 5-1 kazandı. Konuk ekibin tek golü ise Mensah'tan geldi.
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. İki takımın da maç öncesi mutlak 3 puana ihtiyacı vardı. Ev sahibi takım, maçın henüz 6. dakikasında Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında Sarlija sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.
Kasımpaşa aldığı skor avantajının ardından 30. dakikada da Ndongala ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar olurken, konuk ekip 59'da Mensah ile farkı 2'ye indirdi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Aytaç Kara 84'te skoru 4-1'e, Yusuf Erdoğan ise 87'de skoru 5-1'e getirdi ve karşılaşma Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 23'e yükseltti. Kayserispor ise 19 puanda ve ligin son sırasında kaldı.
- 08.03.2020
- Güncelleme: 08.03.2020 16:19
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Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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