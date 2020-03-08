Kasımpaşa 5-1 Hes Kablo Kayserispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor'u ağırladı. İki takımın da maç öncesi mutlak 3 puana ihtiyacı vardı. Ev sahibi takım, maçın henüz 6. dakikasında Koita'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün 5 dakika sonrasında Sarlija sahneye çıktı ve farkı 2'ye çıkardı.

Kasımpaşa aldığı skor avantajının ardından 30. dakikada da Ndongala ile skoru 3-0 yaptı. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısında karşılıklı ataklar olurken, konuk ekip 59'da Mensah ile farkı 2'ye indirdi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Aytaç Kara 84'te skoru 4-1'e, Yusuf Erdoğan ise 87'de skoru 5-1'e getirdi ve karşılaşma Kasımpaşa'nın 5-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 23'e yükseltti. Kayserispor ise 19 puanda ve ligin son sırasında kaldı.