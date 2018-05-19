Furkan Kaçar’dan Filistin’e destek – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    ’dan ’e destek

    Furkan Kaçar’dan Filistin’e destek
    Karabüksporlu 'dan 'e sert eleştiri. İsrail'in 'te yaptığı katliam için Kaçar, "'in başkenti Kudüs'te birçok yakınım var. Onlara selam söylüyorum. İsrail'in zulmü ve katliamı karşısında sonuna kadar onların yanındayım" dedi.
    1. 19.5.2018
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