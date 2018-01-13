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    13 Ocak 2018, Cumartesi
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    "Savaşan bir takımla sahaya çıkacağız"

    "Savaşan bir takımla sahaya çıkacağız"

    ekiplerinden , Belek’te 3 Ocak’ta başladığı kamp çalışmalarının sonuna geldi.

    Kırmızı-mavili ekip Akhisarspor ile yapacağı son hazırlık maçı ile kamp çalışmalarını tamamlayacak.

    Futbol Şube Sorumlusu Bülent Toraman, 'in ikinci yarısında sahada savaşan bir ekiple mücadele edeceklerini söyledi.
    'da gerçekleştirdikleri kampın sonuna yaklaştıklarını ve hazırlıkların çok iyi geçtiğini kaydeden Toraman, "Kamp süresi içerisinde takıma yeni gelen oyuncularla bir ahenk kurduk. Çocukların yüzü gülmeye başladı. Akhisarspor ile son hazırlık maçını yaparak Antalya kampını tamamlayarak Karabük'e döneceğiz. Önümüzdeki hafta start alacak ikinci yarının ilk maçında sahamızda oynayacağımız Gençlerbirliği çalışmasına ise Salı gününden itibaren kendi tesislerimizde hazırlanacağız. Savaşan bir takımla sahaya çıkacağız. İnşallah iyi olacak" dedi.

    çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Bülent Toraman, "31 Ocak tarihine kadar bu çalışmalarımız devam edecek. Bu süre zarfında yeni gelişmeler olacak. Karabük kamuoyu şu kadar oyuncuyu gönderdi bu kadar oyuncu alınıyor diyor. Bütçemize göre kulübümüze oyuncu katmaya çalışıyoruz. Bu oyuncular da takıma yakışır, savaşan mücadele eden oyuncuları katmaya çalışıyoruz. Bizde transfer bitmez" diye konuştu.
    1. 13 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:42
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