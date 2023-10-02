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Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Belçika’daki Dünya Şampiyonası’nda tarih yazdı... Milliler, ilk kez takım halinde 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

Jimnastik Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Bekle Paris geliyoruz!

Belçika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 10. olan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı tarihi bir başarı elde etti. Milliler, ilk kez takım halinde Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı. Altı alette elde ettiği toplam 247.692 puanla 10. olan Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek. Ayrıca organizasyonun genel tasnif elemelerinde bireyselde ilk 24 içerisinde yer alan Adem Asil ile Ahmet Önder, finallerde yarışmaya hak kazandı. Türkiye'nin yanı sıra Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, İsviçre, Çin, İspanya, Hollanda ve Ukrayna da olimpiyatlar için kota aldı.

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