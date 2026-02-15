CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Evinde oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişe son vermek isteyen Parma, 26 puanla 14. sırada yer alıyor. Ligin son sırasına demir atan ve çıkış arayan Hellas Verona'nın ise 15 puanı bulunuyor. Öte yandan futbolseverler, "Parma-Hellas Verona maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2026 Pazar 12:07
Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Parma-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

İtalya'da 25. hafta heyecanı, Parma ile Hellas Verona arasındaki mücadeleyle sürüyor. Ev sahibi Parma, taraftarı önünde kazanarak son haftalardaki kötü gidişata dur demek istiyor. 26 puanla 14. basamakta bulunan sarı-mavililer, rahat bir nefes almanın hesaplarını yapıyor. Sezonun en zorlu dönemlerinden birini geçiren Hellas Verona ise 15 puanla ligin dibine demir atmış durumda. Konuk ekip, deplasmanda sürpriz bir galibiyetle umut tazelemenin peşinde. Peki, Parma-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PARMA-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Parma-Hellas Verona maçı 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

PARMA-HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Ennio Tardini'de oynanacak Parma-Hellas Verona maçı S Sport 2, S Sport Plus ve Tivibu Spor 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca!
G.Saray'a transferde müjdeli haber!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan’dan Orta Doğu ve Afrika'ya peş peşe çıkarma! Önce BAE sonra Etiyopya | Masada Gazze çantada ekonomi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye!
G.Saray'da Sane gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Sane gelişmesi! G.Saray'da Sane gelişmesi! 11:34
"Türkiye'de gece beni takip edenler..." "Türkiye'de gece beni takip edenler..." 11:24
G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... G.Saraylı yıldıza özel takip! Hollanda'dan... 11:19
F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! F.Bahçe'den Senegalli golcüye kanca! 11:11
Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları Real Oviedo - Athletic Bilbao detayları 10:49
Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek Ünlü yönetmenden All-Star maçında Filistin'e destek 10:41
Daha Eski
G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! G.Saraylı eski yıldızın oğlu F.Bahçe'ye! 10:39
Osimhen'e 2 dev talip birden! Osimhen'e 2 dev talip birden! 10:31
RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı bilgileri! RAMS Başakşehir Beşiktaş maçı bilgileri! 10:28
İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... İspanya'da gündem Asensio! Milli takım... 10:15
Göztepe - Kayserispor maçı detayları! Göztepe - Kayserispor maçı detayları! 10:15
Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! Kocaelispor-Gaziantep FK maçı detayları! 09:49