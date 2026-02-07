Genoa - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Genoa-Napoli maçı canlı izleme linki...

Napoli, Serie A'daki zorlu Genoa deplasmanında kritik bir sınava çıkıyor. Son şampiyon, geçen hafta aldığı galibiyetle toparlanma sinyali verse de Milano temsilcilerinin gerisinde bulunuyor. Ev sahibi Genoa ise aldığı puanlarla kümede kalmaya bir adım daha yaklaşmak istiyor. Futbolseverler, Genoa Napoli maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını sorgulamaya devam ediyor. Genoa-Napoli maçının detayları FOTOMAÇ.com'da...

GENOA - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN?

Genoa ile Napoli arasındaki Serie A maçı 7 Şubat Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

GENOA-NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA?

Genoa-Napoli maçı, saat 20:00'de başlayacak.

GENOA VS NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Genoa ile Napoli arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak. Genoa GFC-SSC Napoli maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

👉 GENOA-NAPOLI MAÇI CANLI İZLE 👈

NAPOLI'DE ŞAMPİYONLUK UMUTLARI ZAYIFLADI

Juventus'a karşı alınan 3-0'lık ağır yenilgi, Napoli'nin Serie A'da şampiyonluğu koruma ihtimalini büyük ölçüde azalttı. Antonio Conte yönetimindeki ekip, bu mağlubiyetin ardından üç gün sonra Chelsea'ye elenerek Avrupa defterini de kapattı. Maradona Stadyumu'ndaki bir yıllık yenilmezlik serisinin sona ermesi, Napoli adına sezonun en sarsıcı gelişmelerinden biri oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KORUNDU

Yaşanan hayal kırıklıklarına rağmen Partenopei sahaya güçlü bir reaksiyon koydu. Altyapıdan yetişen Antonio Vergara, üst üste ikinci maçında da gol atarken, Miguel Gutiérrez devre arasından hemen sonra kaydettiği şık golle skora katkı verdi. Napoli, iç sahadaki 2-1'lik galibiyetle Serie A'da üçüncü sıradaki yerini korudu.

Cumartesi günü alınacak bir galibiyetle, ikinci sıradaki AC Milan ile puan farkı bire indirilebilir. Ancak Juventus, Roma ve Como'nun da yakın takibi, Napoli üzerindeki baskıyı artırıyor.

HEDEF ŞAMPİYONLUK DEĞİL, ŞAMPİYONLAR LİGİ

Napoli, Inter ile zirve mücadelesine girmekten uzaklaştı. Napoli, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 16 deplasman maçının yarısını kaybederek dış sahada ciddi bir istikrarsızlık sergiledi.

GENOA'DA DÜŞÜŞ DURDURULDU

Genoa ise Stadio Ferraris'te oynadığı son yedi maçta yalnızca dört puan toplayabildi. Bu tablo, Napoli karşılaşması öncesi dikkat çekerken, mücadele aynı zamanda Antonio Conte ile Genoa Teknik Direktörü Daniele De Rossi'nin ilk kez teknik adam olarak karşı karşıya geleceği maç olacak.