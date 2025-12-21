CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Genoa-Atalanta karşı karşıya: Maçın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Genoa-Atalanta karşı karşıya: Maçın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında futbolseverleri taktiksel bir düello bekliyor; Genoa, sahasında ligin iddialı ekiplerinden Atalanta’yı konuk ediyor. Ligde topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan ev sahibi ekip, bu zorlu sınavdan puan ayrılarak üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Diğer tarafta ise hanesine yazdırdığı 19 puanla orta sıralara demir atan Atalanta, deplasman fobisini yenip üç puanı hanesine yazdırarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmenin peşinde. Genoa kalesini gole kapatabilecek mi, yoksa Atalanta fırtınası deplasmanda da esecek mi? İşte Genoa-Atalanta maçının canlı yayın bilgileri...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 08:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Genoa-Atalanta karşı karşıya: Maçın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Genoa-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Genoa ile Atalanta, Serie A'nın 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. 14 puanla düşme hattına yakın duran ev sahibi takım, 5 maçlık yenilmezlik serisini, geçen hafta evinde Inter'e karşı 2-1'lik skorla mağlup olarak noktaladı. Aldığı yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Daniele De Rossi'nin öğrencileri, yeni serinin ilk adımı için sahaya çıkacak. Atalanta ise 19 puanla konumlandığı orta sıralardaki yerini korumanın peşinde. Peki Genoa-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genoa-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Atalanta maçı, Luigi Ferraris Stadyumu'nda, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Geboa-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Genoa-Atalanta maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Rosario Abisso yönetecek.

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
G.Saray'da flaş gelişme! Jakobs...
DİĞER
Galatasaray’da Kasımpaşa maçında gözler Leroy Sane’de! Fenerbahçe derbisi etkisi
Çanakkale'de "dur" ihtarına uymayan sürücü dehşet saçtı! Ters yönde cinayet gibi kaza: 5 ölü 1 yaralı
Yazarlar değerlendirdi: Artık kredisi yok
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çakar'dan F.Bahçe maçı sonrası eleştiri! Çakar'dan F.Bahçe maçı sonrası eleştiri! 09:11
Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic maçı detayları Anadolu Efes-Galatasaray MCT Technic maçı detayları 09:08
Yazarlar değerlendirdi: Taraftarı mutsuz ediyor Yazarlar değerlendirdi: Taraftarı mutsuz ediyor 08:55
Yazarlar değerlendirdi: Artık kredisi yok Yazarlar değerlendirdi: Artık kredisi yok 08:46
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 07:59
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
Daha Eski
Arsenal zirvedeki yerini korudu! Arsenal zirvedeki yerini korudu! 01:11
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:05
AFCON 4 yılda bir düzenlenecek AFCON 4 yılda bir düzenlenecek 01:04
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! R. Madrid evinde Sevilla engelini geçti! 00:57
Juventus’tan kritik galibiyet! Juventus’tan kritik galibiyet! 00:45