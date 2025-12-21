Genoa-Atalanta karşı karşıya: Maçın saati, kanalı ve canlı yayın bilgileri!

Genoa-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Genoa ile Atalanta, Serie A'nın 16. haftasında kozlarını paylaşıyor. 14 puanla düşme hattına yakın duran ev sahibi takım, 5 maçlık yenilmezlik serisini, geçen hafta evinde Inter'e karşı 2-1'lik skorla mağlup olarak noktaladı. Aldığı yenilgiyle taraftarını hayal kırıklığına uğratan Daniele De Rossi'nin öğrencileri, yeni serinin ilk adımı için sahaya çıkacak. Atalanta ise 19 puanla konumlandığı orta sıralardaki yerini korumanın peşinde. Peki Genoa-Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Genoa-Atalanta MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Genoa-Atalanta maçı, Luigi Ferraris Stadyumu'nda, 21 Aralık Pazar günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saati ile 22.45'te başlayacak.

Geboa-Atalanta MAÇI HANGİ KANALDA?

Serie A'nın 16. haftasında oynanacak Genoa-Atalanta maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Rosario Abisso yönetecek.