Haberler İtalya Serie A Inter Milano-Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter Milano-Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Serie A’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Inter ile Como karşı karşıya geliyor. Taraftarlar, Inter-Como maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağını araştırırken, karşılaşmanın yayın bilgileri de merak konusu oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 08:37
Inter Milano-Como 1907 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Inter-Como maçını takip etmek için tıklayın!

Serie A'da üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede Inter kendi sahasında Como'yu ağırlayacak. Maçın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar, Inter-Como maçının yayın saati ve hangi kanalda olacağını merak ediyor. Inter-Como maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevabı araştırılıyor. Inter, ligde sergilediği güçlü performansla dikkat çekiyor. Son 5 maçta 4 kez kazanan mavi-siyahlılar, 27 puanla 3. sırada yer alıyor. Como ise yükselişini sürdürüyor ve son 5 maçtaki 3 galibiyetiyle puanını 24'e yükseltip 5. sıraya yerleşmiş durumda. İki formda takımın karşılaşacağı bu mücadelede sonuç büyük merak konusu. Futbol otoriteleri ve bahis analizleri, maçın oldukça çekişmeli geçeceğini öngörüyor. Peki, Inter-Como maçı ne zama, saat kaçta ve hangi kanalda? Inter-Como maçı canlı izleme bilgileri...

INTER - COMO MAÇI NE ZAMAN?

Inter-Como maçı, 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

INTER-COMO MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter-Como maçı, saat 20:00'de başlayacak.

INTER-COMO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Como'nun karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

SERIE A INTER-COMO MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter ile Como arasındaki Serie A maçı, S Sport Plus ve Tivibu Spor kanallarında canlı yayınlanacak.

