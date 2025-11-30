Roma-Napoli maçı canlı izle | Serie A'da zirve yeniden yazılıyor

Roma-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'nın sürpriz lideri Roma, 13. haftada Olimpico Stadyumu'nda son şampiyon Napoli'yi konuk edecek. 10 yılı aşkın bir aradan sonra Serie A'da zirveye oturan ev sahibi ekip, en yakın rakipleri Napoli ve Milan'ın iki puan önünde lider koltuğunda. Ancak Napoli karşısına sakatlıklar sebebiyle çok sayıda eksikle çıkacak olan Roma, liderlik konusunda Napoli'ye umut aşıladı. Konuk ekip ise 25 puanla oturduğu 3.'lük koltuğundan zirveye yükselmek için kalkmak istiyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

Roma-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma-Napoli maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Roma-Napoli MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Napoli maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Davide Massa düdük çalacak.

Roma-Napoli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala

Napoli: Milinkoviç-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund