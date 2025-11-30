CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Roma-Napoli maçı canlı izle | Serie A'da zirve yeniden yazılıyor

Roma-Napoli maçı canlı izle | Serie A'da zirve yeniden yazılıyor

İtalya Serie A'da 13. hafta heyecanı sürerken Roma, Olimpico Stadyumu'nda Napoli'yi ağırlayacak. Bu sezon yalnızca 3 mağlubiyet alarak Serie A'nın zirvesine yerleşen ev sahibi ekip, 27 puanla koruduğu liderliğini sağlamlaştırmak istiyor. Napoli ise zirveyle arasında bulunan 2 puan farkını aşıp ilk sıraya yerleşmek için karşısına çıkan bu fırsatı tepmek istemiyor. Ligin en heyecanlı karşılaşmalarından olan Roma-Napoli maçının detaylarını ve canlı yayın bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2025 Pazar 08:15
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Roma-Napoli maçı canlı izle | Serie A'da zirve yeniden yazılıyor

Roma-Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Serie A'nın sürpriz lideri Roma, 13. haftada Olimpico Stadyumu'nda son şampiyon Napoli'yi konuk edecek. 10 yılı aşkın bir aradan sonra Serie A'da zirveye oturan ev sahibi ekip, en yakın rakipleri Napoli ve Milan'ın iki puan önünde lider koltuğunda. Ancak Napoli karşısına sakatlıklar sebebiyle çok sayıda eksikle çıkacak olan Roma, liderlik konusunda Napoli'ye umut aşıladı. Konuk ekip ise 25 puanla oturduğu 3.'lük koltuğundan zirveye yükselmek için kalkmak istiyor. İşte maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

Roma-Napoli MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Roma-Napoli maçı, 30 Kasım Pazar günü oynanacak. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak.

Roma-Napoli MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Napoli maçı, S Sport 2, S Sport Plus ve TiviBu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Davide Massa düdük çalacak.

Roma-Napoli MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Roma: Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, Kone, Wesley; Soule, Pellegrini; Dybala

Napoli: Milinkoviç-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da 2 ayrılık birden!
Osimhen’den derbi mesajı!
DİĞER
Fenerbahçe'nin efsaneleri Galatasaray derbisine geliyor! İşte davetli listesi...
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
"Pamuklara sarması lazım"
Tedesco'dan flaş G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor-Göztepe maçı detayları Antalyaspor-Göztepe maçı detayları 08:42
"Pamuklara sarması lazım" "Pamuklara sarması lazım" 08:29
Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçı detayları! 07:24
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:08
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:08
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 01:08
Daha Eski
Tottenham'a evinde Fulham şoku! Tottenham'a evinde Fulham şoku! 01:07
Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! Atletico'ya 3 puanı Sörloth getirdi! 01:02
Leao attı Milan 3 puanı kaptı! Leao attı Milan 3 puanı kaptı! 00:59
Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! Fırtına geri düşse de kazanmayı bildi! 00:45
Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum Tekke: Oyuncu kaybetmek istemiyorum 00:45
Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! Skriniar'dan flaş Osimhen ve Icardi itirafı! 00:45