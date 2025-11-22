CANLI SKOR ANA SAYFA
Napoli - Atalanta maçı CANLI izle: Napoli - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli - Atalanta maçı CANLI izle: Napoli - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

22 Kasım 2025’te İtalya Serie A’da oynanacak Napoli-Atalanta maçı, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri oluyor. Futbolseverler için “Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenir?” sorusunun cevabı, haberimizdeki yayın bilgileri ile netleşiyor.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:23 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 11:30
Napoli - Atalanta maçı CANLI izle: Napoli - Atalanta maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Napoli-Atalanta maçını canlı takip etmek için tıkla!

22 Kasım 2025'te İtalya Serie A'da oynanacak olan Napoli - Atalanta maçı, futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri olacak. Son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Napoli, bu deplasmanda Atalanta karşısında evindeki seyircisi önünde yeniden kazanmayı hedefliyor. Atalanta ise orta sıralarda mücadele ediyor ve yeni teknik yönetimiyle ligde yükseliş yakalamayı planlıyor. Futbolseverler için en çok merak edilen sorulardan biri, "Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda ve saat kaçta canlı izlenebilir?" sorusu oluyor.

NAPOLI-ATALANTA MAÇI HANGİ GÜN?

Napoli-Atalanta maçı, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

NAPOLI-ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-Atalanta maçı, saat 22:45'te başlayacak.

NAPOLI-ATALANTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli ve Atalanta, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Napoli'da, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

22 KASIM NAPOLI VS ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile Atalanta arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, Tivibu Spor 1, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

Napoli maç öncesi paylaşımı

NAPOLİ-ATALANTA MAÇI CANLI PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

