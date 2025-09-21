CANLI SKOR ANA SAYFA
Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 4. haftasında Lazio ile Roma karşı karşıya gelecek. Yeni sezona etkili bir başlangıç yaparak lige damga vurmayı hedefleyen iki takım da kritik maçta hata yapmak istemiyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı merak edilirken, futbolseverler, "Lazio-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 10:48
Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Lazio-Roma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Lazio hem de Roma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Lazio-Roma maçı 21 Eylül Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Cataldi, Guendouzi, Dele-Bashiru, Zaccagni, Cancellieri, Dia

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Wesley, Cristante, Kone, Angelino, Soule, El Aynaoui, Ferguson

