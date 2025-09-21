Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 4. haftasında dikkatler Lazio-Roma maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Lazio hem de Roma, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Lazio-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 4. haftasında oynanacak Lazio-Roma maçı 21 Eylül Pazar günü saat 13.30'da başlayacak. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

LAZIO-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Cataldi, Guendouzi, Dele-Bashiru, Zaccagni, Cancellieri, Dia

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Wesley, Cristante, Kone, Angelino, Soule, El Aynaoui, Ferguson