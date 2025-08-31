Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Lazio-Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Lazio-Hellas Verona maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Lazio hem de Hellas Verona, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Lazio-Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO-HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Lazio-Hellas Verona maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus ve Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.