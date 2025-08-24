Como-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İtalya Serie A

Como-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'nın 2. haftasında dikkatler Como-Lazio maçına çevrildi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapmak isteyen iki ekip, karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligde iddialı bir konum yakalamayı amaçlıyor. Hem Como hem de Lazio, kritik maçta hata yapmak istemiyor ve taraftarlarına keyifli bir mücadele izletmeyi hedefliyor. Peki, Como-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

COMO-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A'nın 2. haftasında oynanacak Como-Lazio maçı 24 Ağustos Pazar günü saat 19.30'da başlayacak. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.