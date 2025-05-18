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Haberler İtalya Serie A Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Monza ile Empoli 37. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2025 Pazar 11:04
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Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Monza - Empoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Monza ile Empoli karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Monza - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MONZA - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monza - Empoli maçı 18 Mayıs Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MONZA - EMPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Monza: Pizzignacco; Forson, Palacios, Carboni; Birindelli, Ciurria, Bianco, Akpro, Kyriakopoulos; Petagna, Caprari

Empoli: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito

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