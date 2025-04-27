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Haberler İtalya Serie A Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Atalanta-Lecce 34. haftada karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 15:52
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Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta-Lecce maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta-Lecce karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, 71 puanla zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Atalanta-Lecce maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Atalanta-Lecce MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Atalanta-Lecce maçı 27 Nisan Pazar günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma EXXEN, Tivibu Spor 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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