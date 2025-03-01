  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Milan-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Milan ile Lazio 27. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:59 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 23:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Milan-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan-Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Lazio karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Milan-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN-LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Milan-Lazio maçı 2 Mart Pazar günü saat 22.45'te başlayacak. Karşılaşma Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

Kartal sahasında galip!
Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik!
DİĞER
Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu bakın nereli çıktı!
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
Beşiktaş penaltı kazandı!
F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester United-Fulham maçı ne zaman? Manchester United-Fulham maçı ne zaman? 23:26
Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? Newcastle United-Brighton maçı ne zaman? 23:13
Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik! Solskjaer: Beşiktaş karakterini gösterdik! 23:05
Roma-Como maçı ne zaman? Roma-Como maçı ne zaman? 23:05
Gedson: Hepimiz birimiz için Gedson: Hepimiz birimiz için 23:03
Milan-Lazio maçı ne zaman? Milan-Lazio maçı ne zaman? 22:59
Daha Eski
Günok: Birlik olmayı anımsadık Günok: Birlik olmayı anımsadık 22:57
Manchester City evinde turladı Manchester City evinde turladı 22:52
Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? Barcelona-Real Sociedad maçı ne zaman? 22:48
Keçiörengücü deplasmanda galip! Keçiörengücü deplasmanda galip! 22:48
Arda'lı Real Madrid ağır yaralı Arda'lı Real Madrid ağır yaralı 22:40
Beşiktaş penaltı kazandı! Beşiktaş penaltı kazandı! 22:40