  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler İtalya Serie A Parma'da takımın başına Cristian Chivu getirildi

Parma'da takımın başına Cristian Chivu getirildi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Parma'da Fabio Pecchia'dan boşalan teknik direktörlük görevine Cristian Chivu getirildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 15:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Parma'da takımın başına Cristian Chivu getirildi

Parma Kulübü, 44 yaşındaki Rumen çalıştırıcı Chivu ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Romanya Milli Takımı'nın değişmez isimleri arasına giren Chivu, Ajax, Roma ve en başarılı yıllarını geçirdiği Inter'de forma giydi.

Kariyerinde A takım seviyesindeki ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayacak Chivu, daha önce Inter'in altyapı ekiplerinde görev yaptı.

Pecchia yönetimindeki Parma, 2023-24 sezonunda Serie B'de şampiyon olarak Serie A'ya yükselmişti.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Serie A'da 20 puan toplayan Parma, 18. sırada yer aldı.

Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray...
G.Saray'dan hücuma scout transferi!
DİĞER
Hık demiş burnundan düşmüş! Barış Arduç'un ve Gupse Özay'ın küçük kızı aynı annesi!
Zelenskiy'e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna'dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye'de ağırladı
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..."
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... Şampiyonluk oranları güncellendi! F.Bahçe ve G.Saray... 16:08
Ahmet Suat Özyazıcı mezarı başında anıldı Ahmet Suat Özyazıcı mezarı başında anıldı 16:01
Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel Valverde'den Arda Güler yorumu: Mükemmel 15:51
Parma'da Cristian Chivu dönemi Parma'da Cristian Chivu dönemi 15:45
Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! Gabriel Paulista antrenmanlara başladı! 15:40
G.Saray'da AZ Alkmaar mesaisi G.Saray'da AZ Alkmaar mesaisi 15:35
Daha Eski
F.Bahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı F.Bahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları başladı 15:17
Ömer Erdoğan: Son maçlarda hakkımız yendi Ömer Erdoğan: Son maçlarda hakkımız yendi 15:13
F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler F.Bahçe'ye 3 müjde birden! Derbiye yetişecekler 14:37
Derkan: Asalet ve zarafetten uzak... Derkan: Asalet ve zarafetten uzak... 14:29
Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." Özbek'ten sert sözler! "Ahlaksızlaşan rakibimiz..." 13:44
Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." Türkoğlu'ndan F.Bahçe açıklaması! "Bu tutum devam ederse..." 12:45