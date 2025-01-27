Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN?

Venezia - Hellas Verona maçı 27 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia - Hellas Verona maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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