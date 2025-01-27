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Haberler İtalya Serie A Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Venezia ile Hellas Verona 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 14:00
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Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Venezia - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Venezia ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Venezia - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN?

Venezia - Hellas Verona maçı 27 Ocak Pazar günü saat 20.30'da başlayacak.

VENEZIA - HELLAS VERONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Venezia - Hellas Verona maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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