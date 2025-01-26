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Haberler İtalya Serie A Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Lecce ile Inter 22. haftada karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 08:41
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Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Lecce - Inter maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Lecce ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Lecce - Inter maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LECCE - INTER MAÇI NE ZAMAN?

Lecce - Inter maçı 26 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce - Inter maçı EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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