Inter'den Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlığına ilişkin açıklama

Serie A ekibi Inter'de forma giyen A Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu, Roma mücadelesinde sakatlanmış ve maça devam edememişti. Inter, sağlık kontrollerinden geçen yıldız oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada Çalhanoğlu'nun sol uyluğundan sakatlandığı duyuruldu. Orta saha oyuncusunun takımını Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Young Boys maçında yalnız bırakması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu'nun hafta sonunda Juventus ile oynanacak olan derbiye kadar iyileşmesi öngörülüyor.