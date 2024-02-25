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Juventus Frosinone'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti

İtalya Serie A oynanan maçta Juventus, konuk ettiği Frosinone'yi 90+5'te bulduğu golle 3-2 yendi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 18:51
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Juventus Frosinone'yi son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus ile Frosinone karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip, 3. dakikada Dusan Vlahovic'in golüyle 1-0 öne geçerken Frosinone, 14. dakikada Walid Cheddira'nın golüyle eşitliği yakaladı. Frosinone, 27. dakikada Marco Brescianini'nin golüyle 2-1 öne geçti.

Dusan Vlahovic, 32. dakikada takımının ve kendisinin 2. golüyle maça eşitliği getirdi. Juventus'ta Daniele Rugani, 90+5'te bulduğu golle takımını 3-2 öne geçirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Serie A'da lider Inter'in ardından ikinci sırada bulunan Juventus, bu galibiyetle puanını 57'e yükseltirken düşme hattından uzaklaşmak isteyen Frosinone ise 23 puanda kaldı.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, 62. dakikada oyuna girdi.

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