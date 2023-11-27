Haberler İtalya Serie A Bologna - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2023 Pazartesi 09:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bologna - Torino maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Bologna - Torino maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 13. haftada Bologna ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Bologna - Torino maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BOLOGNA - TORİNO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bologna - Torino maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Galatasaray Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları
Barış diplomasisinde öncü lider Başkan Erdoğan! MİT'i devreye soktu! Taylandlı rehineler serbest kaldı
Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı"
Özbek'ten Timur'a bütçe yetkisi! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hellas Verona - Lecce maçı ne zaman?
Juventus ile Inter yenişemedi!
TARIM KREDİ'DE EFSANE İNDİRİM | Onlarca markada yüzlerce lira kâr! 27 Kasım Tarım Kredi indirimli ürünler kataloğu
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 28 KASIM SALI | Bu Salı BİM'de hangi ürünler indirimde?
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA | 2024 en düşük emekli maaşı yeniden hesaplandı
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Problemini çözmesi lazım" Çarpıcı sözler! "Problemini çözmesi lazım" 08:52
Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı" Maç sonu flaş yorum! "Başka bir alternatif bulmalı" 08:34
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 27 Kasım bugün kimin maçı var? 08:00
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Lille deplasmanda 3 puanı aldı! Lille deplasmanda 3 puanı aldı! 00:52
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
Daha Eski
Juventus ile Inter yenişemedi! Juventus ile Inter yenişemedi! 00:39
G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! G.Saray'dan hakem yönetimiyle ilgili flaş karar! 00:25
Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! Penaltı verilmeli miydi? Toroğlu yorumladı! 00:25
Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" Toroğlu'dan sert eleştiri! "İğrenç bir olay" 00:25
200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 200 bin TL'lik soru zor anlar yaşattı! Hagi, Carlos, Sneijder, Alex... 00:25
İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! İsmail Kartal'dan transfer açıklaması! 00:25