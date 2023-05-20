Haberler İtalya Serie A Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:00
Atalanta - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Atalanta - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Atalanta ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Atalanta - ile Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atalanta - Hellas Verona maçı 20 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.


ATALANTA - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Sportiello, Toloi, Scalvini, Okoli, Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle, Ederson, Pasalic, Hojlund

Hellas Verona: Montipo, Magnani, Hien, Ceccherini, Faraoni, Abildgaard, Tameze, Depaoli, Lazovic, Ngonge, Djuric

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