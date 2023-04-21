Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Hellas Verona ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Bologna maçı 21 Nisan Cuma günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona

Montipo; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Duda; Verdi, Lasagna

Bologna

Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow