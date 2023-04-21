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Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Hellas Verona ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:00 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:30
Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Hellas Verona - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 31. haftada Hellas Verona ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hellas Verona - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hellas Verona - Bologna maçı 21 Nisan Cuma günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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HELLAS VERONA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hellas Verona
Montipo; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Depaoli; Duda; Verdi, Lasagna

Bologna
Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Orsolini, Sansone, Barrow

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