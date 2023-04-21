Haberler İtalya Serie A HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Kimler başvurabilir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Kimler başvurabilir?

Hazine ve Maliye Bakanı Nuıreddin Nebati, sosyal medya hesabı üzerinden 'bayram müjdesi' başlığıyla yaptığı paylaşımda, bakanlık bünyesinde nitelikli 2 bin 750 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından arama motorlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Kimler başvurabilir? Branş dağılımı ve açılan kontenjanlar aratılıyor. Merak edilenler haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:10 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 15:30
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Kimler başvurabilir?

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesine 2 bin 750 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bayram müjdesi olarak duyurduğu açıklamanın ardından arama motorlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı başvuru şartları, tarihleri nedir? Kimler başvurabilir? soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından duyurduğu bayram müjdesinde, 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı; Gelir İdaresi Başkanlığı'nda ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 personel istihdam edileceğini duyurdu. İlana başvuru şartları ve tarihlerinin ise bayramdan sonra açıklanması bekleniyor.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakan Nebati açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir Bayram Müjdesi de bizden; Nitelikli iş gücümüzü artırabilmek ve liyakat esasına dayalı olan kadromuzu genişletmek adına yeni ekip arkadaşlarımızın başvurularını bekliyoruz.

Tüm adaylarımıza sınava hazırlık sürecinde şimdiden başarılar dilerim.

Bizlere her daim güç veren milletimiz için durmadan, yorulmadan aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı gerçekleştirmemize katkı sağlayacak ve gücümüze güç katacak Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere;

360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı, 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı, 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı ve 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı ile 20 Hazine Avukatı istihdam edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı'na ise, 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı ve 2700 Gelir Uzman Yardımcısı olmak üzere 2750 Personel alımı yapacağımızın müjdesini vermek isterim.

Yeni arkadaşlarımızın katılımıyla, ülkemizin ekonomideki hedeflerini başarıya ulaştırmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Sınava katılacak adaylarımıza şimdiden başarılar diler, tüm mesai arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI VE AÇILAN KONTENJANLAR

  • 360 Defterdarlık Uzman Yardımcısı,
  • 40 Hazine ve Maliye Uzman Yardımcısı,
  • 10 Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcısı
  • 40 Muhasebe Denetmen Yardımcısı
  • 20 Hazine Avukatı
  • 50 Devlet Gelir Uzman Yardımcısı
  • 2700 Gelir Uzman Yardımcısı

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