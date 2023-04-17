Haberler İtalya Serie A Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 30. haftasında Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 09:58 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 10:00
Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Fiorentina - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 30. haftada Fiorentina ile Atalanta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Atalanta maçı 17 Nisan Pazartesi günü saat 21.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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