Haberler İtalya Serie A İbrahimovic Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna 10 puan verdi

İbrahimovic Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna 10 puan verdi

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen İsveçli yıldız oyuncu Zlatan İbrahimovic, Katar'da yapılan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın muhteşem olduğunu ve organizasyona 10 puan verdiğini söyledi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 17:23 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 17:52
İbrahimovic Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonuna 10 puan verdi

Ibrahimovic, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde Belçika ve Azerbaycan ile yapacakları maçlar için bulunduğu İsveç Milli Takımı kampında, açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin Katar 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine 41 yaşındaki yıldız oyuncu, ''Organizasyon muhteşemdi. Ailemle 2 gün boyunca oradaydım. Organizasyon 10 puandı, deneyim 10 puandı, final maçı 10 puandı, seyirci 10 puandı, yemek 10 puandı, yolculuk 10 puandı, geriye kalan her şey 10 puandı. Sen ne duymak istiyordun, başka şey mi duymak istiyordun, her şey 10 puandı.'' ifadelerini kullandı.

İlerlemiş yaşına rağmen kendisini iyi hissettiği sürece futbol oyamamaya devam edeceğini söyleyen İbrahimovic, ''Yaşadığım sakatlıklardan sonra çok ilerisini düşünmüyorum. Fiziksek olarak iyi hissedersem futbol oynamaya devam edeceğim. Şu anda kendimi iyi hissediyorum, o yüzden buradayım ve bir şeyler vereceğimi umuyorum.'' dedi.

İnsanların eleştirisinin kendisini futbola devam etmek için motive ettiğini kaydeden İbrahimovic, ''Milan'da zirvede futbolu bırakmak çok kolay, insanlar çok yaşlı olduğumu ve futbolu bırakmam gerektiği eleştirisinde bulunuyor. Bu beni ekstra motive ediyor. Sinirlendiğimde elimden gelenin en iyisini yaparım, kendime meydan okuyup başka bir yüksekliğe ulaşmak istiyorum.'' şeklinde görüş belirtti.

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