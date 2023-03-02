Just Fontaine vefat etti

Fransızların efsane ismi Fontaine 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine 1958 Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 gol atarak tek kupada en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Fontaine'nin oynadığı Fransa, 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.
Fransızların efsane ismi Fontaine 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine 1958 Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 gol atarak tek kupada en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Fontaine'nin oynadığı Fransa, 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.