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Just Fontaine vefat etti

Fransızların efsane ismi Fontaine 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine 1958 Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 gol atarak tek kupada en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Fontaine'nin oynadığı Fransa, 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2023 Perşembe 06:50
Just Fontaine vefat etti
Fransızların efsane ismi Fontaine 89 yaşında yaşamını yitirdi. Fontaine 1958 Dünya Kupası'nda 6 maçta 13 gol atarak tek kupada en fazla gol atan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor. Fontaine'nin oynadığı Fransa, 1958 Dünya Kupası'nda 17 yaşındaki Pele'nin yer aldığı Brezilya'ya 5-2 yenilerek elenmişti.
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