Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Roma - Bologna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 16. haftada Roma ile Bologna karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMA - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Roma - Bologna maçı 4 Ocak Çarşamba günü saat 18.30'da S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

ROMA - BOLOGNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sassuolo

Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Obiang, Henrique; Alvarez, Pinamonti, Lauriente

Sampdoria

Audero; Murillo, Ferrari, Amione; Bereszynski, Rincon, Villar, Leris; Montevago, Duricic, Gabbiadini