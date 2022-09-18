Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Napoli maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 7. haftada Milan ile Napoli karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MILAN - NAPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan - Napoli maçı 18 Eylül Pazar günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

MILAN - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan

Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Saelemaekers; Giroud

Napoli

Meret; Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia