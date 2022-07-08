Çağlar Söyüncü Çizme yolunda

İngiliz ekibi Leicester City ile sözleşmesinin son senesine giren Çağlar Söyüncü için transfer piyasası kızışmış vaziyette. Milli yıldızımız için son iddia ise İtalyan devi Inter olarak kayıtlara geçti. Çizme ekibinin, tecrübeli stoper hakkında Leicester ile temasa geçtiği yazıldı. Stoper için iki alternatif belirleyen Inter'in, Fiorentina'dan Nikola Milenkovic ve Çağlar Söyüncü'yü düşündüğü kaydedilip bu bölge için en iyi ismin Çağlar olduğuna vurgu yapıldı. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 41 maça çıkan 26 yaşındaki stoperin Inter için biçilmiş kaftan olduğu vurgulandı.

HAKAN İLE BULUŞACAKLAR

Ayrıca Çağlar Söyüncü'nün Inter'e transferinin kariyerinde sıçrama anlamına geldiği ve oyuncunun bu transfer için çok heyecanlı olduğu yazıldı. 2018'de Freiburg'dan 21 milyon euro'ya Leicester'ın yolunu tutan Çağlar, İngiliz ekibiyle 122 maça çıktı. İngiltere'de adından sıkça söz ettiren başarılı savunmacı için Manchester United ve Barcelona olmak üzere birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı. İnter'in Çağlar için ne kadarlık bir ücret teklif edeceği bilgisine ise yer verilmedi. Çağlar'ın İnter'e transfer gerçekleşirse Hakan Çalhanoğlu ile takım arkadaşı olacaklar.