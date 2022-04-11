Haberler İtalya Serie A Bologna Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Bologna Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

İtalya Serie A'da Bologna sahasında Sampdoria'yı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 34 puanla 13. sırada yer alırken konuk ekip ise 29 puanla 16. sırada bulunuyor. Peki, Bologna-Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 11:00
Bologna Sampdoria maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Bologna-Sampdoria maçını takip etmek için tıklayın!

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Bologna ile Sampdoria kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesi Bologna, topladığı 34 puanla 13. sırada bulunuyor. 29 puanı bulunan Sampdoria ise 16. sırada yer alıyor.

BOLOGNA-SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 32. haftasında oynanacak Bologna-Sampdoria maçı 11 Nisan Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak. Bologna-Sampdoria maçının yayıncısı bulunmuyor.

BOLOGNA - SAMPDORIA MUHTEMEL 11'LER

Bologna: Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Soriano, Orsolini; Arnautovic

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo

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