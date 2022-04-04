Hellas Verona Genoa maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

🔗CANLI SKOR - Hellas Verona-Genoa maçını takip etmek için tıklayın!
İtalya Serie A'da heyecan 31. hafta müsabakalarıyla devam ediyor. 42 puanla 10. sırada yer alan Hellas Verona evinde 22 puanla 18. sırada bulunan Genoa'yı ağırlayacak. Karşılaşma öncesi futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini aratıyor. İşte maça dair merak edilenler...
📺HELLAS VERONA-GENOA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hellas Verona'nın sahasında Genoa'yı ağırlayacağı maç bugün TSİ 19.30'da başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.
📝HELLAS VERONA-GENOA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
🔹Hellas Verona: Montipo; Sutalo, Koray Günter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Veloso, Casale; Caprari, Simeone, Barak
🔹Genoa: Sirigu; Frendrup, Bani, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Portanova; Destro
📈MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİKLER
📍Koray Günter 8 sarı kartla Hellas Verona'nın en çok sarı kart gören oyuncusu.
📍Genoa takımından Stefano Sturaro 10 sarı kart gördü.
📍Giovanni Simeone 15 golle Hellas Verona takımının en golcü futbolcusu.
📍Mattia Destro, Genoa adına 9 gol kaydetti.