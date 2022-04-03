FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.
İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sampdoria'da forma giyen Morten Thorsby'nin peşinde olduğunu belirtti.
25 yaşındaki Norveçli orta sahanın kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.
1.89 boyunda olan güçlü fiziğiyle dikkat çeken Thorsby'nin Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gündeme geldiği ve sezon sonu görüşüleceği yazıldı.
Bu sezon Sampdoria formasıyla toplamda 30 karşılaşmada görev alan Thorsby, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.