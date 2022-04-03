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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakılmasının ardından orta sahaya transfer yapmak için düğmeye basıldı. Gündeme gelen ilk isimse Morten Thorsby oldu. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2022 Pazar 14:01
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

Süper Lig'de aldığı galibiyetlerle moral bulan Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Sampdoria'da forma giyen Morten Thorsby'nin peşinde olduğunu belirtti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

25 yaşındaki Norveçli orta sahanın kulübüyle 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

1.89 boyunda olan güçlü fiziğiyle dikkat çeken Thorsby'nin Ozan Tufan ve Mesut Özil'in kadro dışı bırakılmasının ardından gündeme geldiği ve sezon sonu görüşüleceği yazıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'ye Norveçli maestro! Morten Thorsby...

Bu sezon Sampdoria formasıyla toplamda 30 karşılaşmada görev alan Thorsby, 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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