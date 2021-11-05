Empoii - Genoa: 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Empoli ile Genoa karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Maçta açılış golü 13. dakikada Genoa'dan gelirken, kazanılan penaltıda topun başına geçen Domenico Criscito takımını 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Empoli, 62'de Federico Di Francesco'nun golüyle beraberliği yakalarken, 71'de Szymon Zurkowski ev sahibini 2-1 öne taşıdı.

Pes etmeyen Genoa, 89'da Flavio Bianchi'nin golüyle 1 puanı kurtardı: 2-2

Empoli bu sonuçla puanını 16'ya çıkarırken, galibiyet hasreti 9 maça çıkan Genoa ise puanını 9 yaptı.