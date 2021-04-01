Son dakika spor haberi: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

A Milli Takım'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Merih, ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptı.