Haberler İtalya Serie A Son dakika spor haberi: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika spor haberi: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

Son dakika spor haberleri... İtalyan ekibi Sassuolo, 'ımızın defans oyuncusu Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2021 Perşembe 14:18
Son dakika spor haberi: Sassuolo Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı

'da Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç da Letonya maçı öncesi kadrodan çıkartılmıştı. Milli futbolcunun kulübü Sassuolo, sosyal medya hesabı üzerinden Kaan Ayhan'ın corona virüsü testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Juventus da Merih Demiral'ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Merih, ambulans uçakla Torino'ya dönüş yaptı.

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